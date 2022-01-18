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В Самарской области возбудили дело в отношении подростка за лжеминирование

Ученик одной из школ города Кинель разместил в соцсетях сообщение о якобы минировании нежилого дома. По словам подростка, он сделал это из хулиганских побуждений

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении ученика одной из школ города Кинель в Самарской области, сообщившего о ложном минировании нежилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области в своей группе "ВКонтакте".

Сообщении о якобы минировании нежилого дома в Кинеле выявили сотрудники полиции в одной из социальных сетей 15 января. По адресу были направлены ближайшие патрульные наряды полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОН управления Росгвардии по Самарской области. Здание и прилегающая территория были обследованы, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

"В ходе совместных с сотрудниками УФСБ России по Самарской области оперативно-разыскных мероприятий установлена личность пользователя, который разместил сообщение. Им оказался ученик одной из школ Кинеля 2007 года рождения, ранее не попадавшийся в поле зрения правоохранителей. По данному факту отделом дознания МО МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в сообщении.

Во время опроса подросток сказал, что разместил сообщение из хулиганских побуждений. 

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