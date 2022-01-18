В Омске столкнулись автобус и легковой автомобиль

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло во вторник на окраине Омска. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, пострадали два человека.

По данным управления, сообщение о ДТП поступило в 08:20 (05:20 мск). "Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 52-летний водитель ПАЗа двигался по Черлакскому тракту, в районе строения №5 он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1995 года рождения. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю иномарки и его пассажиру - женщине 1994 года рождения", - говорится в сообщении.

В салоне автобуса находились 25 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обратился.

Накануне в Омске прошел сильный снегопад. Несмотря на усилия дорожных служб, на многих улицах сохраняется снежный накат, гололед, дороги сужены из-за снежных валов на обочинах.