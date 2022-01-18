В Оренбургской области возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты 118 работникам

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы в течение пяти месяцев работникам предприятия в Оренбургской области. Долг перед 118 работниками превысил 8 млн рублей, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов о невыплате заработной платы работникам унитарного предприятия, поступивших от прокурора Адамовского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата руководителем организации заработной платы свыше двух месяцев")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, руководство организации в Адамовском районе Оренбургской области с августа по декабрь 2021 года не выплачивало зарплату работникам, хотя имело такую возможность. В результате, по предварительным данным, задолженность перед 118 сотрудниками достигла 8 млн 300 тыс. рублей. "В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия, производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также принимаются исчерпывающие меры к восстановлению прав граждан на вознаграждение за труд и ликвидации задолженности по заработной плате в полном объеме. Уголовное дело расследуется Новоорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области", - отмечается в сообщении.