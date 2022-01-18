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В Подмосковье мошенники украли 3,5 млн рублей, внося в банкоматы фальшивые купюры

Злоумышленники арестованы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении на территории Домодедова 3,5 млн рублей через банкоматы, в которые они вносили фальшивые купюры. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и по местам временного проживания в Москве и городе Химки задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. При проведении обысков в их квартирах обнаружены и изъяты банковские карты, три ноутбука, 10 мобильных телефонов, одежда и обувь, предположительно используемые при совершении преступления", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленниками оказались ранее судимые жители одной из республик Закавказья в возрасте 33 и 45 лет. Они внесли в банкоматы Домодедова купюры, имитирующие билеты "Банка России", номиналом 2 тыс. рублей. "Банкоматы принимали купюры и зачисляли на банковские счета правонарушителей. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей", - добавила начальник подмосковного главка полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Злоумышленники арестованы.

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