Суд в Кирове приговорил экс-министра лесного хозяйства Шургина к 4,5 года лишения свободы

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кирова приговорил бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина к 4,5 года лишения свободы по делу о взятках за заключение договоров купли-продажи древесины, передает корреспондент ТАСС из зала суда во вторник.

"Суд считает необходимым назначить основное наказание в виде лишения свободы. Суд считает необходимым назначить наказание в виде отбывания в колонии строгого режима. Признать Шургина виновным. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев <…> в исправительной колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда немедленно. Зачесть срок нахождения под домашним арестом из расчета два дня под домашним арестом за один день лишения свободы", - сказал судья. Также Шургину запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течение пяти лет.

Судья отметил, что суд учел наличие у Шургина троих детей и супруги, многочисленных наград за исполнение трудовых обязанностей. Кроме того, Шургин признал вину, активно сотрудничал со следствием в рамках заключенного досудебного соглашения, обеспечил явку с повинной. Экс-министру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Шургин помогал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко брать взятки с кировских предпринимателей за сделки купли-продажи древесины. Следственные органы Кировской области 3 апреля 2020 года возбудили дело в отношении Плитко, которого задержали при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей от Шургина. Шургин также был задержан. Следствие считает, что Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, Шургина признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в виде денег в особо крупном размере организованной группой"), а также 10 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в виде денег в крупном размере организованной группой"). Всего были установлены 18 эпизодов преступлений на общую сумму более 23 млн рублей.

Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл. В апреле 2020 года Плитко, занимавший должность вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года, а также Шургин были уволены.