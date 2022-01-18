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На участке синей ветки метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

Интервалы увеличили на центральном участке Арбатско-Покровской линии
© Николай Галкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены из-за человека, оказавшегося на железнодорожных путях. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение поездов от станции "Киевская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии временно приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
 

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