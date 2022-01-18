Дело возбудили по факту смерти трех красноярцев, употребивших суррогатный алкоголь

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех жителей села Тасеево Красноярского края, которые умерли после поминок, где употребляли поддельный алкоголь. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в селе Тасеево Тасеевского района Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек")", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 5 января в одном из домов в селе проходили поминки, где был как сертифицированный алкоголь, так и спиртосодержащая жидкость в пластиковой емкости. 6-7 января двое мужчин и одна женщина поступили в больницу, где позднее умерли. Другие участники поминок не пострадали. "Проведенной физико-химической экспертизой установлено, что спиртосодержащая жидкость содержит в своем составе метиловый спирт и вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций", - сообщили в СК.

По словам представителя ведомства, сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти трех человек. Также следователи устанавливают, где был приобретен поддельный алкоголь.