В Петербурге задержали подозреваемых в хищении 11 млн рублей у бизнесмена из Екатеринбурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали семь человек, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей. Деньги под предлогом продажи строительной техники злоумышленники похитили у предпринимателя из Екатеринбурга, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Возглавляли группу 51-летний Рашид и 47-летний Беслан, проживающие в соседних домах в деревне Новополье Ломоносовского района Ленинградской области. В группу входили 68-летняя номинальный директор фирмы - участника мошеннического договора, ее 39-летний сын и трое мужчин - 53-летний петербуржец и двое жителей области, 43 и 54 лет", - сказано в сообщении.

Весной 2020 года бизнесмен из Екатеринбурга, торгующий строительной и горнодобывающей техникой, заключил контракт на поставку мобильного дробильного комплекса METSO с петербургской фирмой. Стоимость оборудования составила 12,3 млн рублей. Несколькими траншами предприниматель перевел 11,4 млн рублей, оставшуюся часть пообещав заплатить по факту приема товара. На этом реализация договора остановилась. В июне 2020 года бизнесмен прилетел в Петербург, встретился с представителем поставщика и получил заверения в том, что скоро техника будет поставлена. Спустя три месяца состоялась вторая встреча в одном из кафе Петербурга, на которой приезжему коммерсанту прямо заявили, что он стал жертвой мошенничества.

В апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), после длительной разработки оперативники установили всех предполагаемых участников преступной схемы. В понедельник утром подозреваемые были задержаны по местам проживания и доставлены в органы для проведения следственных действий. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.