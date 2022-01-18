Свыше 120 школ Красноярска эвакуировали из-за сообщений о минировании

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. МВД со вторника возьмет все школы Красноярска под круглосуточную охрану после серии ложных сообщений о минированиях, только во вторник в городе эвакуированы 122 школы. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

"Полицией предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Развернута работа ситуационного центра МУ МВД России "Красноярское". На местах работают кинологи, следственно-оперативные группы. Только сегодня в Красноярске эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах. По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ", - сказал он.

По его словам, главные трудности при работе по таким делам - это высокая степени анонимности сообщающих о минировании. Как правило отправители находятся за пределами Российской Федерации.

"Мною принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения", - добавил Речицкий.

В минувший четверг из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров. В пятницу и понедельник вновь были эвакуированы восемь школ. В главном управлении образования Красноярска уточнили ТАСС, что во вторник были эвакуированы все школы города.

Несколько школ были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В среду занятия в школе №143 будут проходить дистанционно, в школе №149 введена удаленка на два дня, сообщили ТАСС родители учащихся из этих учебных заведений.