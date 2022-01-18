Следователи прекратили дело о жесткой посадке вертолета на горе Белуха в Республике Алтай

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Причиной крушения вертолета на горе Белуха в Республике Алтай летом 2020 года стали погодные условия. Вина пилота не установлена, в связи с чем уголовное дело по факту авиапроисшествия прекращено, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ во вторник.

Вертолет Robinson R66 4 августа 2020 года совершил жесткую посадку на склоне горы при выполнении технического полета. На борту были пилот и пассажир, они не пострадали.

"Органами следствия по результатам анализа сведений, полученных в результате экспертиз, установлено, что это произошло вследствие неблагоприятных погодных условий, в действиях пилота нарушений, повлекших к опрокидыванию воздушного судна, не выявлено, в результате чего уголовное дело было прекращено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственной причиной авиапроисшествия стало его опрокидывание на пикирование при посадке в условиях турбулентности и вихрей - вертолет "затянуло" в сильный восходящий поток. "Это привело к "забрасыванию" его на плато, а также затруднение в определении высоты полета из-за белизны поверхности и отсутствия ориентиров на снегу", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным ведомства, в результате жесткой посадки вертолет получил повреждение главного винта и фюзеляжа общей стоимостью свыше 33 млн рублей.

Дело о крушении вертолета на Белухе было возбуждено 7 сентября 2020 года по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").