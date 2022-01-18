В Нижегородской области возбудили дело после видео с избиением женщиной своего сына

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после размещения в социальных сетях видео, на котором жительница Володарского района в подъезде избивает своего сына, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором жительница поселка Юганец в подъезде дома бьет своего сына. В полиции сообщили, что установили личность женщины. На место выехали представители подразделения по делам несовершеннолетних, которые вызвали медицинских работников для осмотра ребенка.

"По итогам проверочных мероприятий отделом дознания ОМВД России по Володарскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Санкции данной статьи предусматривают альтернативные виды наказаний от штрафа до 100 000 рублей до лишения свободы на срок до трех лет", - сказано в сообщении.

Также в отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних") и ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

После размещения в социальных сетях видеозаписи, нижегородские следователи начали проверку.