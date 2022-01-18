В Кисловодске женщину признали виновной в покушении на доведение до самоубийства ребенка

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Суд признал виновным жительницу Ставрополья в покушении на доведение до самоубийства одноклассницы своей дочери. Женщину приговорили к шести годам условного срока, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Собранные следственным отделом по городу Кисловодску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Покушение на доведение до самоубийства"). Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина, будучи членом родительского комитета класса, в котором училась ее дочь, на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над ее 14-летней одноклассницей, испытывая к ней неприязнь. В результате в октябре 2020 года девочка, ставшая объектом издевательств со стороны взрослой женщины, попыталась свести счеты с жизнью. Благодаря своевременной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, ее жизнь и здоровье вне опасности.