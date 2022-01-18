В суд Петербурга поступило дело о незаконном получении сведений, составляющих гостайну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении группы из трех человек, обвиняемых в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и их распространении. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Константина Козинцева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, п. п. "а", "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, Ивана Лапшина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п."а", "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ, и Михаила Самохина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну")", - сказано в сообщении.

К производству уголовное дело пока не принято, однако материалы дела с грифом "совершенно секретно" уже переданы судье.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Пункт "д" статьи 283.1 УК предполагает, что сведения, составляющие гостайну, были распространены либо перемещены за границу, а наказание за такое преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.