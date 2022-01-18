Суд на Алтае назначил принудительное лечение матери, выкинувшей грудного ребенка из окна

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Бийский городской суд в Алтайском крае вынес постановление о принудительном психиатрическом лечении местной жительницы, выкинувшей свою трехмесячную дочь с балкона квартиры на седьмом этаже в июле минувшего года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

27 июля 2021 года 33-летняя жительница Бийска сбросила младенца с балкона квартиры многоэтажки, после чего спрыгнула сама. Женщина и ребенок получили травмы, но остались живы.

"Ребенок после выписки помещен в "Дом ребенка" в Бийске. Прокуратурой предъявлен иск о лишении женщины родительских прав, который пока по существу не рассмотрен. Мать освобождена от уголовной ответственности за совершенное ею в состоянии невменяемости деяние. Судом вынесено постановление о применении к ней принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Также установлены нарушения законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем внесены представления сотрудникам психиатрической больницы Бийска и органам внутренних дел. По результатам их рассмотрения пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дело в отношении матери ребенка было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Следователи выяснили, что женщина воспитывает двух детей. Она длительное время состояла на учете у психиатра.