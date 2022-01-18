Дело главврача брянской больницы по факту гибели пациентов на ИВЛ рассмотрят 31 января

ТАСС, 18 января. Главный врач Брянской межрайонной больницы Николай Ромащенко обвиняется в халатности в связи с гибелью в конце 2020 года шести пациентов из-за сбоя в работе аппаратов искусственной вентиляции легких. Уголовное дело поступило в суд, его рассмотрение назначено на 31 января в открытом формате, сообщили ТАСС в пресс-службе Брянского районного суда.

"Заседание по делу состоится в понедельник, 31 января, в 14:00. Заседание открытое, но вопрос решается относительно прессы в силу коронавирусных мер. На данный момент назначена судья Пасканова Елена Александровна", - сообщили в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что главный врач Брянской межрайонной больницы Ромащенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Дело было возбуждено региональным следственным управлением СК РФ.

По версии следствия, Ромащенко трудоустроил рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Сотрудник не прошел обязательное техническое обучение, инструктажи по техбезопасности, но был допущен к работам с кислородным баллоном. "Работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, в результате которого они были выведены из строя, у шестерых пациентов больницы наступила механическая асфиксия и гипоксический отек легких, явившиеся непосредственной причиной их смерти", - отмечено в материалах дела.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года.