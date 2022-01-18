В России в праздники из-за пиротехники произошло два пожара

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Всего два пожара из-за неправильного использования пиротехники произошло в России в новогодние праздники, сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Что касается пожаров: их не так много таких пожаров, которые сопровождались (потерей) материальных ценностей и травмированием людей, их всего два по всей России произошло", - сказал он.

Одновременно с этим Еникеев выразил уверенность, что было много травмированных от пиротехники. "Я точно уверен, что очень много травм, очень много работы для скорой помощи было в новогоднюю ночь", - уточнил он.