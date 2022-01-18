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Суд арестовал начальника рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-отеле"

Д.Б. Гелашвили предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть двоих или более лиц
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу начальника двоих рабочих, погибших при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Судом избрана мера пресечения сроком на два месяца в отношении Гелашвили Д.Б.", - сказала собеседница агентства. Гелашвили предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших смерть двоих или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ)

Ранее сообщалось, что в "Президент-отеле" на Большой Якиманке упал лифт, в результате чего погибли двое рабочих, проводивших ремонтные работы.

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