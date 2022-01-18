Суд оштрафовал ростовского чиновника за служебный подлог при реконструкции моста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Октябрьский суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 45 тыс. рублей Георгия Разорителева, ранее исполнявшего обязанности главы дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области. Чиновник признан виновным в служебном подлоге при реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" моста на улице Малиновского.

Нарушения при реализации контракта на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по улице Малиновского в Ростове-на-Дону выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Оперативники установили, что в феврале 2020 года департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону выдал по подложным документам разрешение на реконструкцию.

При этом было установлено, что подлог рабочей документации по объекту совершил Разорителев. В результате его действий на счет АО "Ростовавтомост" неправомерно были перечислены денежные средства в размере 120 млн рублей в качестве аванса. В отношении чиновника следователи СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1.1. ст. 293 УК РФ ("Халатность"), однако позже квалификация была изменена.

"Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону Разорителев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. Приговор суда вступил в силу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подрядчик вернул в бюджет 120 млн рублей, неправомерно перечисленные в качестве аванса.

Сговор при строительстве

Ранее в региональном управлении федеральной антимонопольной службы сообщали о выявлении сговора между министерством транспорта Ростовской области, администрацией Ростова-на-Дону и АО "Ростовавтомост" при строительстве путепровода на улице Малиновского. По данным антимонопольного органа, стороны в период подготовки и проведения аукциона проводили переговоры, следствием которых стала корректировка аукционной документации. Обладая отсутствующей у других компаний информацией, "Ростовавтомост" стал единственным участником и победителем аукциона.

Подготовка к реконструкции путепровода в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началась в 2019 году. В 2020 году на основные мероприятия было выделено около 500 млн рублей, общий объем финансирования проекта составляет 2,4 млрд рублей.