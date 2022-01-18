Гендиректор ПСО "Казань" подозревается в неуплате налогов на сумму более 2 млрд рублей

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании ООО "Производственно-строительное объединение "Казань", который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2013-2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. В результате компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей.

В следственном комитете рассказали, что ранее руководителю ООО "ПСО "Казань" было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 млрд рублей. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.