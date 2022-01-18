Домашний арест отменили трем полицейским Оренбурга по делу о пытках

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Оренбурга изменил меру пресечения трем полицейским, обвиняемым в применении психического и физического насилия в отношении местного жителя с целью улучшения показателя раскрываемости преступлений, с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Суд, учитывая, что все следственные действия по делу проведены, свидетели установлены и допрошены, оставшиеся следственные действия, со слов следователя, будут направлены на окончание предварительного расследования, беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения более мягкой меры пресечения, постановил меру пресечения в отношении обвиняемых с домашнего ареста изменить на запрет определенных действий до 18 февраля", - говорится в сообщении.

Суд установил, что за время домашнего ареста обвиняемые каких-либо нарушений меры пресечения не допускали, все ограничения и запреты исполняли, характеризуются положительно, социально адаптированы, ранее не судимы, имеют постоянное место жительства и работы.

4 октября прошлого года трое оперуполномоченных отдела полиции №2 МУ МВД России "Оренбургское" УМВД России по Оренбургской области, находясь в помещении отдела полиции, применили в отношении местного жителя психическое и физическое насилие. Полицейские хотели улучшить показатели раскрываемости преступлений отдела.