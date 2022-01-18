В ЮАР произошло землетрясение магнитудой 3,5

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано во вторник в ЮАР. Об этом сообщил портал Independent Online со ссылкой на Сейсмографическую службу Южной Африки.

Подземные толчки произошли рано утром близ Йоханнесбурга и других районов восточной части провинции Гаутенг. Эпицентр находился в населенном пункте Вестонариа в 51 км от Йоханнесбурга.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе горных разработок. О возможных последствиях землетрясения пока не сообщалось.

Сейсмические толчки в ЮАР нередко провоцируются взрывными работами в шахтах, которые производятся на большой глубине.