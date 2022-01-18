В Москве по запросу Интерпола задержали гражданина Норвегии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов по запросу Интерпола задержали в отеле в центре Москвы гражданина Норвегии, разыскиваемого за мошенничество и неуплату налогов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отеле Marriott Grand Hotel на 1-й Тверской-Ямской улице, 34, задержан 57-летний гражданин Норвегии, находящийся в розыске по линии НЦБ Интерпола. Норвежские правоохранительные органы разыскивали его за совершенные преступления - мошенничество и неуплату налогов", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в отношении задержанного на родине избрана мера пресечения в виде ареста.