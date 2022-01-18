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На Ставрополье более 100 жилых домов нуждаются в ремонте после ураганного ветра

Ремонт также требуется 12 социальным объектам

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Свыше 100 жилых домов и 12 социальных объектов нуждаются в ремонте после ураганного ветра в трех территориях Ставрополья. Об этом сообщили во вторник журналистам в краевом министерстве ЖКХ.

"Министерство ЖКХ края координирует работу муниципалитетов по уточнению количества пострадавших зданий в территориях, где был введен режим ЧС в связи со стихией 14-15 января. По уточненным данным, в Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах, где был введен режим ЧС, ураган повредил 107 жилых домов и 12 объектов социального назначения", - говорится в сообщении.

В числе поврежденных жилых домов 37 многоквартирных. В шести из них необходимо будет провести капитальный ремонт. Здания уже обследованы, в ближайшее время будут определены подрядчики для проведения работ. В 31 многоквартирном доме ремонты проведут управляющие компании, расходы им компенсируют из краевого резервного фонда. В списке поврежденных жилых зданий 70 частных домов, собственники могут обратиться к властям для получения компенсации либо бесплатных строительных материалов.

Во время урагана в нескольких территориях Ставрополья происходили отключения электроэнергии, ветром срывало крыши домов, валило деревья, которые падали на автомобили и на здания. Режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах.

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