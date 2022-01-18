В Петербурге отпустили на свободу художника, задержанного за осквернение Марсова поля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Московский художник Иван Волков, ранее задержанный в Петербурге за создание арт-объекта на Марсовом поле в виде фекалий, отпущен на свободу под обязательство о явке. Мужчина остается фигурантом возбужденного уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Волкова отпустили под обязательство о явке, уголовное дело не прекращено", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в отношении художника полиция возбудила дело по ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). В вину Волкову вменяется то, что он цинично, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, разместил на Марсовом поле арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета. Таким образом, считают правоохранители, Волков осквернил место массового захоронения, которое расположено на площади.

Марсово поле - площадь в историческом центре Петербурга, которая в начале XX века стала некрополем павших во время Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны. Здесь похоронены жертвы уличных боев, петроградские рабочие, погибшие во время антибольшевистского восстания в Ярославле в июле 1918 года, участники обороны Петрограда от войск белого генерала Николая Юденича, а также некоторые известные революционеры (например, Моисей Урицкий и Моисей Володарский).