Житель Нижнего Новгорода выбросил с балкона сожительницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Житель Нижнего Новгорода выбросил с балкона четвертого этажа свою сожительницу, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 17 января в ночное время в ходе семейной ссоры 54-летний мужчина выбросил с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по улице Надежды Сусловой, свою гражданскую жену. Следователем СО по Советскому району Нижнего Новгорода по факту покушения на убийство 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ", - сказано в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.