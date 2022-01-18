Против экс-главы банка БКФ возбудили три дела

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует три уголовных дела против экс-владельца компании "Русский продукт" и банка БКФ Ольги Миримской, обвиняемой в дачи двух взяток. Как уточнила ТАСС ее защита, Миримская обвиняется в даче следователю Юрию Насонову взяток в виде двух автомобилей, а также в нарушении тайны переписки адвокатов.

"Уголовное дело о взятке двумя машинами следователю Юрию Насонову было возбуждено в 2017 году. По мнению обвинения, взятка состояла из двух автомобилей: Mitsubishi Outlander рыночной стоимостью около 2 млн рублей и Honda стоимостью 1,25 млн рублей. В ходатайстве об избрании меры пресечения утверждалось, что Миримская имеет связи с руководством Следственного комитета и поэтому представляет опасность", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в 2017 году адвокаты настаивающего на отцовстве младшей дочери Миримской Николая Смирнова написали заявление в СК, в котором обвинили ее в прослушивании своих переговоров (ст. 318 УК РФ). В ходе обыска был обнаружен электронный носитель информации с биллингом телефонов адвокатов Александра Рэмова и Вадима Батурии. Кроме того, во время обыска была обнаружена символика запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор", а на одном из сайтов, принадлежащих этой организации, размещена "благодарность Миримской за финансирование".

Защита настаивает на невиновности своей подзащитной, а возбуждение трех уголовных дел против нее считает "местью бывших супругов". "Например, обыск проходил в отсутствие членов семьи нашей подзащитной, как и в отсутствие ее самой, - заявил ТАСС адвокат обвиняемой Александр Чернов. - Месть заключается не только в том, чтобы посадить Ольгу, но и отнять у нее ребенка. Виновной себя не признает ни по одному предъявленному обвинению".

Официальными комментариями Смирнова и его представителей ТАСС не располагает.

Арест Миримской

В середине декабря прошлого года Басманный суд Москвы до середины февраля арестовал Миримскую по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) в 2017 году следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, участвовавшему в деле, где она была потерпевшей. Он также арестован, ему предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вину он также не признает.

Ольга Миримская - российский предприниматель, банкир. Основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в рейтинг 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в $100 млн, что позволило предпринимательнице занять 22-е место.