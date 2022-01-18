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В Уфе в республиканском онкодиспансере произошло возгорание

Эвакуируют 300 человек

УФА, 18 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют 300 пациентов и сотрудников республиканского клинического онкодиспансера в Уфе из-за сигнала о возгорании в подвале здания. Информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"Поступило сообщение о выезде сил и средств Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу на задымление в подвальном помещении в главном корпусе Республиканского клинического онкологического диспансера. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение в подвале главного корпуса площади два кв. метра, задымление. Погибших, травмированных нет. Проводится эвакуация пациентов и персонала в количестве 300 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что здание восьмиэтажное.

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