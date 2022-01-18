Суд вынес приговор менеджеру томской компании за коммерческий подкуп и хранение взрывчатки

ТОМСК, 18 января. /ТАСС/. Суд признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима исполнительного директора одной из томских компаний по делу о коммерческом подкупе и хранении взрывчатки, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее ТАСС сообщал, что весной 2021 года во время обысков в офисе одной из компаний нашли в сейфе у подозреваемого в подкупе - исполнительного директора - взрывчатые вещества и взрывные устройства. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об исполнительном директоре компании "Неотехника".

"Судом установлено, что в период с декабря 2016-го по апрель 2021 года мужчина, являясь исполнительным директором коммерческой организации, систематически получал от индивидуального предпринимателя денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Взамен, действуя в интересах предпринимателя, он обеспечивал сохранение с ним договорных отношений по перевозке работников возглавляемой организации. Кроме того, в 2019 году мужчина нашел и хранил у себя в сейфе несколько боевых ручных гранат, запалы к ним, тротиловые шашки и ряд других взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области, сумма подкупа составила более 1,4 млн рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Получение коммерческого подкупа в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение взрывных устройств"). Компания, в руководстве которой работал мужчина, занимается производством решений для автоматизации техпроцессов в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4,3 млн рублей.