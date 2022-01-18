Экспертам не удалось установить вещество по делу об отравлении арбузом в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Экспертиза по делу сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине "Магнит" и обвиняемому по делу об отравлении семьи арбузом, не смогла установить вещество, из-за которого погибли бабушка и ее внучка. Как уточнил ТАСС адвокат обвиняемого Андрей Сергеев, эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом.

"Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то, что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено", - сказал защитник.