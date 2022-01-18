В Ненецком автономном округе Ми-8 совершил жесткую посадку

ТАСС, 18 января. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около вертодрома "Арктический" в Ненецком автономном округе, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Примерно в 120 метрах от вертодрома "Арктический" совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На его борту было восемь газовиков и трое членов экипажа. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у вертолета поврежден стабилизатор.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал буран.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС на данный момент не располагает.