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В Ненецком автономном округе Ми-8 совершил жесткую посадку

На борту вертолета находились 11 человек. Пострадавших нет

 ТАСС, 18 января. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около вертодрома "Арктический" в Ненецком автономном округе, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Примерно в 120 метрах от вертодрома "Арктический" совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На его борту было восемь газовиков и трое членов экипажа. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у вертолета поврежден стабилизатор.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стал буран. 

Официальным подтверждением данной информации ТАСС на данный момент не располагает.

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РоссияНенецкий автономный округ
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