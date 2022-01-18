В России более 23 тыс. человек погибли в результате преступлений в 2021 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 23,3 тыс. человек погибли, почти 33 тыс. пострадали в прошлом году в России в результате преступлений. Об этом говорится в статистических материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибли 23,3 тыс. человек, здоровью 32,8 тыс. человек причинен тяжкий вред", - говорится в материалах.

Согласно данным МВД, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа - всего 1,6 млн; почти пятая часть - в сельской местности, где зарегистрировано 371,7 тыс. преступлений.

Вместе с тем, если сравнивать с данными позапрошлого года, то в 2021 году на 600 человек больше стали жертвами преступности в России. За январь - декабрь 2020 года в стране погибли в результате преступлений 22,7 тыс. человек, пострадало - 35,6 тыс.

Ущерб в результате преступлений

Ущерб в результате преступлений в России в прошлом году составил 834,5 млрд рублей, что почти на 63% больше, чем годом ранее.

"Ущерб от преступлений составил 834,5 млрд рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.

В МВД добавили, что по сравнению с январем - декабрем 2020 года на 11,6% увеличилось число преступлений экономической направленности. Правоохранители за этот период выявили 117,7 тыс. преступлений данной категории. "Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 641,9 млрд рублей", - отмечается в материалах ведомства. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 57,8%.

Всего в январе - декабре 2021 года в России зарегистрировано 2 004,4 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 27 регионах страны, снижение - в 58.