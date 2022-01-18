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В ДТП в Доминикане пострадали шестеро россиян

Четверо из них госпитализированы
© dreii/Shutterstock/Fotodom, архив

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Четверо россиян, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Доминикане, госпитализированы, двое получили амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour.

"Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку гостям", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что вылет туристов в Россию запланирован на 19 и 20 января. Пострадавшие застрахованы. Экскурсия была приобретена у сторонней организации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Доминикана стала одним из наиболее популярных направлений среди россиян на новогодние праздники, на эту страну пришлось около 12% всех продаж новогодних путевок.

 

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