В России в 2021 году на четверть выросло число экстремистских преступлений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Количество преступлений экстремистской направленности в России в 2021 году выросло более чем на четверть, при этом сократилось число преступлений террористического характера. Об этом следует из материалов статистики МВД России за январь-декабрь прошлого года, с которыми ознакомился ТАСС.

"В январе-декабре 2021 года зарегистрировано 2 136 преступлений террористического характера, что на 8,8% меньше, чем годом ранее, и 1 057 преступлений экстремистской направленности, что больше на 26,9%, чем в 2020 году", - говорится в статистических материалах.

Согласно данным МВД, в России в прошлом году более чем на 5% уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (23,5 тыс.). Также сократилось (на 13,3%) количество фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. "В январе-декабре 2021 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 4,7 тыс. преступлений, что на 9,1% меньше, чем годом ранее", - сказано в материалах.

Всего в январе-декабре 2021 года в России зарегистрировано 2 004,4 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 27 регионах страны, снижение - в 58.