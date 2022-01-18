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ГУ СБ МВД проводит обыски в подразделениях ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Обыски, по данным источника в правоохранительных органах, связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД проводят обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время в подразделениях УЭБиПК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками ГУ СБ МВД проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Других подробностей он не привел, отметив, что по результатам проверки уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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