В России в 2021 году выросло число преступлений, совершенных мигрантами

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Иностранные граждане в прошлом году совершили в России больше преступлений, чем в 2020 году. Об этом следует из материалов статистики МВД России за 2021 год, с которой ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за 2020 год. В том числе гражданами государств - участников СНГ совершено 28,5 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,3%", - говорится в материалах.

При этом, согласно данным МВД, количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 0,1%, составив 16 тыс. преступлений.

Ранее в МВД сообщали, что в отношении мигрантов-нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. Так, только в Москве порядка 400 мигрантам за драки и другие нарушения запрещен въезд в Россию на 40 лет.