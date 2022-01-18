В Туапсе два человека пострадали при обрушении кирпичной стены из-за ветра

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Порывы ветра в Туапсе привели к обрушению кирпичной стены. В результате пострадали два человека, прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход проводимой в городе по данному факту проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Девушка 1975 года рождения и мужчина - сожители, по предварительным данным, шли по улице, во время сильного порыва ветра на них обрушилась кирпичная стена. <...> Полиция проводит процессуальную проверку по данному факту, прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе.

По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшие доставлены в больницу. У девушки, по предварительным данным, повреждены ребра, у мужчины - кости таза.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в настоящий момент на территории региона действуют четыре экстренных предупреждения. До утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах - до 29 м/с.