Число жертв извержения вулкана в Королевстве Тонга возросло до трех

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана и последующих цунами в Королевстве Тонга в Полинезии возросло до трех. Об этом во вторник сообщило Radio New Zealand .

Ранее радиостанция информировала о двух погибших в результате активизации подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в 65 км к северу от Нукуалофы, столицы островного государства.

Стихия полностью уничтожила все дома на острове Манго. По сведениям радиостанции, на нем проживали 50 человек.

Извержение подводного вулкана началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала столица островного государства, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова.