Экс-замглавы воронежской ГИБДД отпустили из-под стражи по делу о взяточничестве

ВОРОНЕЖ, 18 января. /ТАСС/. Суд в Воронеже отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста бывшему заместителю главы ГИБДД Воронежской области Игорю Качкину, у которого ранее прокуратура обнаружила в собственности 22 квартиры. По уголовному делу о попытке взятки ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила во вторник пресс-служба Ленинского районного суда в Воронеже.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Качкина И. Н. и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Качкина И. Н. обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд", - говорится в сообщении суда.

В частности, Качкину запрещено без разрешения суда общаться с участниками уголовного дела по телефону, почтовой связи, интернету, но можно говорить с его адвокатами. Ранее сообщалось, что Качкина в июле 2021 года обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу") за то, что он предложил сотруднику полиции 30 тыс. рублей за помощь своему знакомому в сдаче экзамена на водительские права. Полицейский отказался от взятки, а Качкин был арестован и до сих пор находился под стражей.

В феврале 2020 года у Качкина нашли более трех десятков объектов недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей, он объяснил, что они принадлежат его родителям. Тогда прокуратура потребовала изъять у замглавы ГИБДД 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей в пользу государства, так как доходы родителей Качкина не позволяли совершать подобные покупки. В ведомстве отмечали, что сам Качкин участвовал в заключении семи сделок по покупке недвижимости стоимостью 23,3 млн рублей и подписывал договоры о покупке на основании доверенностей, оформленных от имени его матери. После скандала с недвижимостью Качкина перевели на должность начальника подразделения в Панинском районном отделе полиции, но после возбуждения уголовного дела по статье о покушении на взятку уволили по отрицательным мотивам. С конца 2021 года производство по делу о 22 квартирах приостановлено.