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Суд арестовал на два месяца мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

Шугаиб Болатукаев подозревается в разжигании межнациональной розни

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коптевский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни, когда высказывался в адрес пассажиров автобуса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы")", - сказали в суде.

Конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром Болатукаевым произошел 15 января. В ходе конфликта обвиняемый угрожал водителю, а также пассажирам. После этого он покинул Москву и был задержан в Калужской области.

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