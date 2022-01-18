Суд арестовал на два месяца мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коптевский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни, когда высказывался в адрес пассажиров автобуса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы")", - сказали в суде.

Конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром Болатукаевым произошел 15 января. В ходе конфликта обвиняемый угрожал водителю, а также пассажирам. После этого он покинул Москву и был задержан в Калужской области.