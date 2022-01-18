Рейс Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Самолет дубайской авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Дубая в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Пулково. Сейчас компания планирует направить запасной борт в питерский аэропорт для вывоза пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет авиакомпании Emirates Boeing 777-300, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, в связи с внештатной ситуацией произвел посадку на запасном аэродроме в Пулково. Посадка благополучна. Пассажиры высажены штатно без открытия аварийных выходов. В ближайшее время за пассажирами прибудет запасной борт авиакомпании из Дубая", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пулково отметили, что пострадавших нет. "Самолет благополучно сел. Причина посадки - техническая неисправность. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в аэропорту.