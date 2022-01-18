Суд в Костромской области арестовал обвиняемого в педофилии экс-помощника депутата облдумы

КОСТРОМА, 18 января. /ТАСС/. Работник отдела культуры в одном из райцентров Костромской области, бывший помощник депутата региональной думы арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из районных центров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трех подростков. По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия", - говорится в сообщении.

Арестованный - 23-летний Дмитрий Морозов, житель Нерехты. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста").

Морозов был помощником депутата Костромской областной думы Дмитрия Грибкова. "С сентября 2020 года по 18 ноября 2021 года он работал у меня помощником по совместительству (на 1/4 ставки). Помогал в фото-, видеосъемке и работе в соцсетях", - написал Грибков на своей странице в Facebook.

По данным, опубликованным на сайте комитета по делам молодежи Костромской области, 5 апреля 2021 года Морозов был назначен председателем молодежного правительства региона.