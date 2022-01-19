Автобус врезался в здание в Мехико

МЕХИКО, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек пострадали во вторник на севере Мехико, где автобус врезался в дом. Об этом сообщил транспортный департамент мегаполиса.

Происшествие зарегистрировано в районе Вальехо на севере города. "Вся необходимая информация будет передана в прокуратуру, чтобы установить ответственных за случившееся", - говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях видно, что автобус получил сильные повреждения.

Сведений о состоянии пострадавших пассажиров обнародовано не было. По предварительным данным, к столкновению привел отказ тормозной системы транспортного средства.