В Якутии мужчина, стрелявший с балкона в прохожих, получил штраф в 500 тыс. рублей

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Житель Якутска, стрелявший летом прошлого года в прохожих с балкона своей квартиры, признан виновным в хулиганстве. Ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры города.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина в июне 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял винтовку Hatsan и с балкона своей квартиры на восьмом этаже в Якутске произвел выстрелы в прохожих, причинив двум из них повреждения, не повлекшие расстройства здоровья.

"Органами следствия его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия"). Вместе с тем по результатам рассмотрения уголовного дела суд осудил мужчину по ст. 116 УК РФ ("Побои") с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 300 часов. Государственный обвинитель не согласился с данным приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Верховный суд республики по результатам рассмотрения жалобы отменил приговор первой инстанции с вынесением нового приговора, согласно которому мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.