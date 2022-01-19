В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о минировании

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Эвакуация детей и персонала из всех детских садов проходит в Красноярске из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в главном управлении образования города.

"Все детские сады эвакуируют", - сообщил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах региона пояснил ТАСС, что, как и в истории с ложными сообщениями о минировании школ Красноярска, отправители находятся за пределами России.

До этого на протяжении четырех рабочих дней в городе из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из школ.