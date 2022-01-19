В Омске при столкновении автобуса и легковушки пострадал один человек

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в среду в Омске. Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Омской области, в результате ДТП пострадал один человек.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Ford Focus <...>, двигаясь по проспекту Мира, в районе строения №98 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ-3205. <...> В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Ford Focus, - сообщила пресс-служба.

Сообщение о столкновении поступило в 06:10 (03:10 мск). В момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было.

В понедельник в Омске прошел сильный снегопад. Несмотря на усилия дорожных служб, на многих улицах сохраняется снежный накат, гололед, дороги сужены из-за снежных валов на обочинах.