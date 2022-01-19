Аэропорты страны Тонга покрыл вулканический пепел

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Работы по очистке от вулканического пепла аэропортов в островном государстве Тонга на юге Тихого океана идут с большим трудом, там по-прежнему не могут приземляться самолеты с гуманитарной помощью для пострадавших от масштабного извержения подводного вулкана. Об этом сообщило в среду японское общественное телевидение со ссылкой на действующих в регионе сотрудников ООН.

В настоящее время они оборудовали базу в расположенном рядом с Тонга островном государстве Фиджи. Однако, по данным сотрудников ООН, пока нет данных даже о масштабах бедствия, вызванного извержением вулкана. Власти Тонга объявили о трех погибших и многочисленных раненых, о десятках разрушенных домов, нехватке питьевой воды. Однако в стране по-прежнему не работает интернет и международная телефонная связь, поскольку в результате извержения нарушена работа подводного кабеля. На ее восстановление потребуется несколько недель.

К зоне бедствия сейчас идут военные корабли из Новой Зеландии с гуманитарными грузами, однако к цели они могут подойти только через несколько дней.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. Оно вызвало цунами, которое в воскресенье достигло побережья ряда тихоокеанских стран, включая расположенную в другом полушарии Японию.

Королевство Тонга распложено на 170 островах, из них 36 обитаемы. Население страны - около 107 тыс. человек.