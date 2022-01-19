СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Следственным комитетом [России] проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Молохов, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

"Есть конкретные чиновники, которые давали указания, - отметил заместитель руководителя рабочей группы. - Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было".

Жалоба в Верховный суд

В конце октября Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. По словам собеседника агентства, скорее всего, в кассационную инстанцию - Верховный суд Нидерландов - будет подана только жалоба от музеев Крыма.

"От России не хотят подавать жалобу. Против выступило управление по вопросу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Чиновники просто боятся брать ответственность на себя, оставляя музеи один на один с Украиной и голландским правосудием", - сказал Молохов. Он добавил, что жалоба должна быть подана до 26 января.

Как отметил замруководителя рабочей группы, по его мнению, жалобы от музеев Крыма будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в их пользу. "Такого рода вещи должны решать государства между собой. Точка зрения, что музеи могут договориться, ошибочна, - отметил Молохов. - Из-за этого мы и проиграли в двух инстанциях. Это ошибочная позиция, навязанная крымским музеям голландскими адвокатами и рядом российских чиновников".

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.