Судьба 150 жителей островов Тонга после извержения вулкана остается неизвестной

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Судьба 150 жителей двух островов в центральной части Королевства Тонга, сильно пострадавших в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и последовавших за ним цунами, остается неизвестной, все здания там были разрушены. Об этом в среду сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на правительство островного государства.

Власти королевства сообщают, что судьба 50 жителей острова Манго и 100 человек с острова Атата, где после удара стихии была полностью разрушена вся жилая инфраструктура, остается неизвестной. Данные наблюдения с воздуха, предоставленные ВВС Новой Зеландии, показали, что на островах не осталось ни одного дома, однако есть несколько брезентовых укрытый. Сведений об уцелевших получить пока не удалось.

Связь страны с внешним миром по-прежнему остается ограниченной из-за повреждения подводного кабеля, который обеспечивал стране интернет и международную телефонную связь. На его починку, по данным правительства Новой Зеландии, может уйти порядка четырех недель. Воздушное сообщение прекращено, работа многих морских портов нарушена. Есть сообщения о нехватке продуктов и медикаментов.

Корабли военно-морского флота Королевства Тонга были направлены к островам группы Хаапай, для того, чтобы доставить местным жителям питьевую воду, медикаменты, продовольствие и палатки, для организации временного жилья. Обитатели островов Фоноифуа и Номука, также пострадавших от удара стихии, будут эвакуированы.

Извержение вулкана в Королевстве Тонга

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова.

Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Власти Австралии и Новой Зеландии направили к берегам островного государства военные корабли для доставки его жителям питьевой воды, медикаментов и товаров первой необходимости. Как ожидается, они придут будут в столичный порт королевства к 22 января.