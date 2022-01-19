Кампус Новосибирского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило на электронную почту Новосибирского государственного университета (НГУ). Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий, сообщили в среду в пресс-службе НГУ.

"Утром 19 января на официальную электронную почту в Новосибирский государственный университет поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в ДК "Академия" - говорится в сообщении.

В ближайшее время кинологи обследуют все здания университета. До завершения проверки входы в учебные корпуса и общежития закрыты.

Ранее пресс-служба Аппарата антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщала, что 19 января информация о минировании поступила в школы и общеобразовательные организации города Новосибирска и Новосибирской области. Началась проверка по фактам сообщений.

НГУ создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.