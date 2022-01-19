В Дагестане ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали в Дербенте два нелегальных цеха по производству контрафактного алкоголя, изъято почти 3 тыс. бутылок алкогольных напитков и около 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Из цеха было изъято 910 бутылок водки, 1 020 бутылок коньяка без марок акцизного сбора, 520 литров спиртосодержащей жидкости в емкостях. В этот же день полицейские обнаружили еще один аналогичный цех в селе Джалган Дербентского района, откуда изъято 3 360 литров спиртосодержащей жидкости в емкостях", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий полицейские также обнаружили около 15 тыс. пустых стеклянных бутылок, ящики с крышками, этикетками и кустарный станок, предназначенный для закупорки.

По подозрению в организации деятельности двух цехов в отдел полиции доставлен 38-летний житель Дербента. Образцы изъятого направлены на экспертизу. Следственные действия, направленные на установление каналов сбыта и поставки контрафактного алкоголя, продолжаются.